شكرا لقرائتكم خبر صفقة تبادلية.. الغامدي للنصر وعبدالفتاح للرائد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووافقت إدارة الرائد برئاسة فهد المطوع على إعارة الغامدي، مع منح النصر إمكانية شراء العقد المتبقي في عقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.وغادر الغامدي ناديه أمس وتواجد في العاصمة الرياض قبل ساعات من إغلاق فترة الانتقالات منتصف ليل أمس.
وانضم رائد الغامدي للرائد في الموسم الماضي قادما من فريق الباطن، بعد أن بدأ مشواره في الفئات السنية بالأهلي في 2013، ليلعب بعدها معارا إلى الخليج وأحد.
من ناحية ثانية دخل مهاجم الرائد الصربي الجديد نيمانيا نيكوليتش الذي وقع لمدة موسمين بديلا للسوري المعتزل جهاد الحسين، فترة الحجر الصحي المحددة بـ48 ساعة، أدى خلالها حصة تدريبية منفردة بمقر إقامته في بريدة تمهيدا لدخوله التدريبات الجماعية الثلاثاء ومرافقة الفريق برا الأربعاء، تحضيرا لمواجهة الباطن بحفر الباطن الخميس المقبل ضمن الجولة الثالثة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
كانت هذه تفاصيل خبر صفقة تبادلية.. الغامدي للنصر وعبدالفتاح للرائد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.