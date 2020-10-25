صفقة تبادلية.. الغامدي للنصر وعبدالفتاح للرائد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكمل ناديا النصر والرائد أمس، صفقة تبادلية من خلال انتقال عبدالفتاح آدم من النصر للرائد، ورائد الغامدي من الرائد إلى النصر بنظام الإعارة.

ووافقت إدارة الرائد برئاسة فهد المطوع على إعارة الغامدي، مع منح النصر إمكانية شراء العقد المتبقي في عقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وغادر الغامدي ناديه أمس وتواجد في العاصمة الرياض قبل ساعات من إغلاق فترة الانتقالات منتصف ليل أمس.

وانضم رائد الغامدي للرائد في الموسم الماضي قادما من فريق الباطن، بعد أن بدأ مشواره في الفئات السنية بالأهلي في 2013، ليلعب بعدها معارا إلى الخليج وأحد.

من ناحية ثانية دخل مهاجم الرائد الصربي الجديد نيمانيا نيكوليتش الذي وقع لمدة موسمين بديلا للسوري المعتزل جهاد الحسين، فترة الحجر الصحي المحددة بـ48 ساعة، أدى خلالها حصة تدريبية منفردة بمقر إقامته في بريدة تمهيدا لدخوله التدريبات الجماعية الثلاثاء ومرافقة الفريق برا الأربعاء، تحضيرا لمواجهة الباطن بحفر الباطن الخميس المقبل ضمن الجولة الثالثة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.