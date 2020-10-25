الفتح يجدد عقد السعيد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ مجلس إدارة نادي الفتح رغبة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم يانييك فيريرا المتمثلة في تجديد عقد لاعب خط الوسط محمد السعيد حتى 2024. وقال النادي عبر حسابه الرسمي في تويتر «إن مراسم توقيع العقد تمت أمس بقاعة المؤتمرات بنادي الفتح بحضور عضو مجلس الإدارة مشاري السعدون». وجاء تجديد عقد السعيد (24 عاما) كتتويج لتألقه منذ توقيعه بصفوف النموذجي عام 2016 لمدة 5 سنوات قادما من فريق العدالة. وجاء تجديد عقد السعيد (24 عاما) كتتويج لتألقه منذ توقيعه بصفوف النموذجي عام 2016 لمدة 5 سنوات قادما من فريق العدالة. ويذكر أن الفتح مدد عقد اللاعب في 2019 الماضي لثلاث سنوات.

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