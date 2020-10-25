شكرا لقرائتكم طارق يحيي: لا أبحث عن مناصب في الزمالك ‏ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى طارق يحيي، رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، ما تردد في ‏الساعات الأخيرة حول اقالته من منصبه.‏

وأضاف يحيي خلال تصريحات عبر زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال ‏على شاشة قناة الزمالك: "اندهشت من تداول بعض المواقع خبر اقالتي ‏من منصبي، ولا أبحث عن مناصب في الزمالك".‏

وأكمل: "المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، منحني ‏مسئوليات فنية في قطاع الناشئين وليس إدارية فقط، وأشكره على هذه ‏الثقة".‏

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وتترقب جماهير الزمالك مباراة فريقهم أمام الإسماعيلى، المقرر إقامتها فى الثامنة مساء غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، الذى سيقام باستاد القاهرة، ويسعى الأبيض خلاله لتحقيق الانتصار لحصد المركز الثانى فى المسابقة المحلية من أجل التأهل بشكل رسمى للمشاركة بصورة رسمية فى النسخة المقبلة بدورى أبطال أفريقيا بعد تتويج الأهلى بشكل رسمى ببطولة الدورى وحصد أولى البطاقات المؤهلة للمُشاركة فى البطولة الأفريقية، وحال تحقيق الأبيض الفوز على الدراويش سيكون ثانى المتأهلين للمشاركة فى منافسات دورى الأبطال بغض النظر عن نتيجة مباراة بيراميدز، صاحب المركز الثالث، فى الجولة الأخيرة بالدورى، حيث سيلتقى الأخير مع المقاولون العرب، السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة الأخيرة من الدورى.

ويرغب الزمالك فى تحقيق الفوز على الإسماعيلى لضمان حصد المركز الثانى الذى يحتله حاليًا برصيد 68 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 20 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل 47 هدفًا واستقبل 26 هدفًا، فيما احتل بيراميدز، المركز الثالث برصيد 64 نقطة، بعدما خاض 33 مبارة حقق خلالهم الفوز فى 19 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى مثلها، فيما سجل 52 هدفًا واستقبل 31 هدفًا، علما بأن الأبيض سيتم خصم ثلاث نقاط من رصيده مع نهاية البطولة لعدم خوضه لقاء الأهلى فى الدور الأول لعدم ذهابه لملعب المباراة، فى حين احتل الإسماعيلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى لممتاز، برصيد 41 نقطة، بعدما خاض 33 مبارة حقق خلالهم الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى 14 لقاء، وسجل 37 هدفًا واستقبل 45 هدفًا.