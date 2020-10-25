شكرا لقرائتكم رضا عبد العال: "تشاتشيتش" يتحمل خسارة بيراميدز لقب "الكونفيدرالية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن الكرواني أنتي تشاتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز يتحمل خسارة لقب الكونفيدرالية أمام نهضة بركان المغربي.

وقال عبدالعال فى تصريحات تلفزيونية": المدرب يتحمل خسارة اللقب بسبب التشكيل، وعمر جابر كان خارج نطاق الخدمة تمامًا فى هذا اللقاء، وهناك لاعبين كانوا بعيد عن المستوي".

وأضاف: "حكم اللقاء كان سييء للغاية وهناك لاعبين من الفريق المغربي يستحقون الطرد بعد الإعتداء على محمد فاروق".

أكد نجم الأهلي والزمالك السابق، أن الكاميروني أليوم نيانت، ظلم فريق بيراميدز أمام نهضة بركان المغربي، مشددًا على أنه من أسباب خسارة لقب الكونفيدرالية.

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واصل: "الحكم الكاميروني ظلم فريق بيراميدز من خلال هذه المباراة وخاصة الهدف الذى سجله نهضة بركان من لمسة يد واضحة للغاية".

أكمل: "نيانت تغاضي عن طرد العديد من لاعبي بيراميدز فى اللقاء، وكان يجب عليه العودة إلى تقنية الفيديو فى الهدف الذى سجله نهضة بركان".