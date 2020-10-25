شكرا لقرائتكم العدل: متفاءل بتتويج الزمالك والوداد أضعف من ‏طرفي نهائي الكونفدرالية ‏ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى الشاعر والسيناريست مدحت العدل تفاؤله الشديد بفدرة الزمالك على ‏التتويج برابطة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.‏

وقال العدل في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على ‏شاشة قناة الزمالك:"الزمالك يمتلك عناصر مميزو بين صفوفه، ربما هي ‏الأفضل في أفريقيا،وقادرة على تتويجه باللقب القاري".‏

وعن رأيه في مباراة الأهلي والوداد المغربي قال العدل:"أرى أن الوداد ‏هو أضعف الأندية الأربعة المتأهلة لنصف النهائي، بل أنه أقل في ‏المستوى من بيراميدز ونهضة بركان اللذان يخوضا نهائي الكونفدرالية ‏في الوقت الحالي".‏

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وأكد العدل أنه كان يتمنى اهتمام أكبر من ‏وسائل الاعلام المصرية بوجود بيراميدز في المباراة النهائية ‏للكونفدرالية.‏

ويلعب بيراميدز نهائي الكونفدرالية للنسخة الجارية أمام فريق نهضة ‏بركان بالرباط.‏

وأكمل تصريحاته عبر برنامج زملكاوي مع الاعلامي أحمد جمال على ‏شاشة فناة الزمالك مبدياً اندهاشه من تهميش وجود فريق مصري هو ‏بيراميدز في نهائي قاري.‏