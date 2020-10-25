شكرا لقرائتكم العدل: متفاءل بتتويج الزمالك والوداد أضعف من طرفي نهائي الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أبدى الشاعر والسيناريست مدحت العدل تفاؤله الشديد بفدرة الزمالك على التتويج برابطة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.
وقال العدل في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:"الزمالك يمتلك عناصر مميزو بين صفوفه، ربما هي الأفضل في أفريقيا،وقادرة على تتويجه باللقب القاري".
وعن رأيه في مباراة الأهلي والوداد المغربي قال العدل:"أرى أن الوداد هو أضعف الأندية الأربعة المتأهلة لنصف النهائي، بل أنه أقل في المستوى من بيراميدز ونهضة بركان اللذان يخوضا نهائي الكونفدرالية في الوقت الحالي".
وأكد العدل أنه كان يتمنى اهتمام أكبر من وسائل الاعلام المصرية بوجود بيراميدز في المباراة النهائية للكونفدرالية.
ويلعب بيراميدز نهائي الكونفدرالية للنسخة الجارية أمام فريق نهضة بركان بالرباط.
وأكمل تصريحاته عبر برنامج زملكاوي مع الاعلامي أحمد جمال على شاشة فناة الزمالك مبدياً اندهاشه من تهميش وجود فريق مصري هو بيراميدز في نهائي قاري.
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