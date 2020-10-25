شكرا لقرائتكم مدحت العدل: أشرف بن شرقي لاعب من كوكب اّخر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصف مدحت العدل، السيناريست والشاعر المعروف بانتمائه لنادي ‏الزمالك، النجم المغربي المحترف في صفوف الفريق الأبيض أشرف بن ‏شرقي أنه لاعب من كوكب اّخر.‏

وأضاف العدل في تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد ‏جمال عبر شاشة قناة الزمالك: "أطلقت عليه أشرف بن قلبي، وهو لاعب ‏في حتة ومكانة تانية خالص".‏

وشدد العدل على ثقته التامة في قدرة الزمالك على الفوز في الاسماعيلي ‏غداً بختام الدوري الممتاز، وعلى الامكانيات التتي يتح للفريق معانقة ‏دوري الأبطال في النسخة الجارية.‏

وأبدى تفاؤله الشديد بفدرة الزمالك على ‏التتويج برابطة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.‏

وقال العدل: "الزمالك يمتلك عناصر مميزو بين صفوفه، ربما هي ‏الأفضل في أفريقيا،وقادرة على تتويجه باللقب القاري".‏

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وعن رأيه في مباراة الأهلي والوداد المغربي أكمل: "أرى أن الوداد ‏هو أضعف الأندية الأربعة المتأهلة لنصف النهائي، بل أنه أقل في ‏المستوى من بيراميدز ونهضة بركان اللذان يخوضا نهائي الكونفدرالية ‏في الوقت الحالي".‏

وأكد العدل أنه كان يتمنى اهتمام أكبر من ‏وسائل الاعلام المصرية بوجود بيراميدز في المباراة النهائية ‏للكونفدرالية.‏

ويلعب بيراميدز نهائي الكونفدرالية للنسخة الجارية أمام فريق نهضة ‏بركان بالرباط.‏

وأبدى اندهاشه من تهميش وجود فريق مصري هو ‏بيراميدز في نهائي قاري.‏