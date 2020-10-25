مدحت العدل: أشرف بن شرقي لاعب من كوكب اّخر

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جدة - عمرو شويل وصف مدحت العدل، السيناريست والشاعر المعروف بانتمائه لنادي الزمالك، النجم المغربي المحترف في صفوف الفريق الأبيض أشرف بن شرقي أنه لاعب من كوكب اّخر.
وأضاف العدل في تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال عبر شاشة قناة الزمالك: "أطلقت عليه أشرف بن قلبي، وهو لاعب في حتة ومكانة تانية خالص".
وشدد العدل على ثقته التامة في قدرة الزمالك على الفوز في الاسماعيلي غداً بختام الدوري الممتاز، وعلى الامكانيات التتي يتح للفريق معانقة دوري الأبطال في النسخة الجارية.
وأبدى تفاؤله الشديد بفدرة الزمالك على التتويج برابطة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.
وقال العدل: "الزمالك يمتلك عناصر مميزو بين صفوفه، ربما هي الأفضل في أفريقيا،وقادرة على تتويجه باللقب القاري".
وعن رأيه في مباراة الأهلي والوداد المغربي أكمل: "أرى أن الوداد هو أضعف الأندية الأربعة المتأهلة لنصف النهائي، بل أنه أقل في المستوى من بيراميدز ونهضة بركان اللذان يخوضا نهائي الكونفدرالية في الوقت الحالي".
وأكد العدل أنه كان يتمنى اهتمام أكبر من وسائل الاعلام المصرية بوجود بيراميدز في المباراة النهائية للكونفدرالية.
ويلعب بيراميدز نهائي الكونفدرالية للنسخة الجارية أمام فريق نهضة بركان بالرباط.
وأبدى اندهاشه من تهميش وجود فريق مصري هو بيراميدز في نهائي قاري.
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