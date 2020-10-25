شكرا لقرائتكم مدحت العدل: كنت أتمنى اهتمام أكبر بوجود بيراميدز في نهائي ‏الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الشاعر والسيناريست مدحت العدل أنه كان يتمنى اهتمام أكبر من ‏وسائل الاعلام المصرية بوجود بيراميدز في المباراة النهائية ‏للكونفدرالية.‏

ويلعب بيراميدز نهائي الكونفدرالية للنسخة الجارية أمام فريق نهضة ‏بركان بالرباط.‏

وأكمل تصريحاته عبر برنامج زملكاوي مع الاعلامي أحمد جمال على ‏شاشة فناة الزمالك مبدياً اندهاشه من تهميش وجود فريق مصري هو ‏بيراميدز في نهائي قاري.‏

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تغاضى الحكم الدولى الكاميرونى اليوم نيانت صاحب الـ 38 عاما والحاصل على الشارة الدولية 2008 عن طرد لاعب نهضة بركان العربى تاجى، طبقا للقانون بعد اللعب بقوة زائدة مع محمد فاروق لاعب بيراميدز واكتفى الحكم بإشهار البطاقة الصفراء للاعب الفريق المغربي في الدقيقة 10 من عمر اللقاء الذى يجمع الفريقين في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد مولاي عبد الله بالرباط.

كان الحكم لدية زاوية رؤية مناسبة ولم يكن هناك داعى لتدخل الـ"VAR" لكن الحكم تساهل مع اللاعبين من البداية ولم يستطيع إيقاف التهور واللعب بقوة زائدة ، رغم انه اشهر 5 بطاقات صفراء للفريقين خلال الشوط الأول من اللقاء.

ويضم طاقم الحكام كل من الكاميروني ألفيس جاي و التشادى عيسى جاي مساعدان والحكم الرابع الجابوني إيريك أوتوجو كاستانو طاقم الـ" VAR " ،الثلاثى الزامبي جاني سيكازوي ويساعده التونسي هيثم قيراط، والأنجولي جيرسون سانتوس.