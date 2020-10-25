شكرا لقرائتكم بيراميدز ضد نهضة بركان .. الكاميرونى نيانت يتغاضى عن طرد العربى تاجى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغاضى الحكم الدولى الكاميرونى اليوم نيانت صاحب الـ38 عاما والحاصل على الشارة الدولية 2008 عن طرد لاعب نهضة بركان العربى تاجى، طبقا للقانون بعد اللعب بقوة زائدة مع محمد فاروق لاعب بيراميدز واكتفى الحكم بإشهار البطاقة الصفراء للاعب الفريق المغربى فى الدقيقة 10 من عمر اللقاء الذى يجمع الفريقين فى نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد مولاى عبد الله بالرباط.

كان الحكم لدية زاوية رؤية مناسبة ولم يكن هناك داعى لتدخل الـ"VAR" لكن الحكم تساهل مع اللاعبين من البداية ولم يستطيع إيقاف التهور واللعب بقوة زائدة، رغم انه اشهر 5 بطاقات صفراء للفريقين خلال الشوط الأول من اللقاء.

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ويضم طاقم الحكام كل من الكاميرونى ألفيس جاى والتشادى عيسى جاى مساعدان والحكم الرابع الجابونى إيريك أوتوجو كاستانو طاقم الـ" VAR "،الثلاثى الزامبى جانى سيكازوى ويساعده التونسى هيثم قيراط، والأنجولى جيرسون سانتوس.