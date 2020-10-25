شكرا لقرائتكم عبد العال: لابد أن يقوم باتشيكو بإشراك الأساسيين أمام الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أنه كان يتمني عدم خوض القلعة البيضاء أى مباراة قبل مواجهة الرجاء المغربي فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال عبدالعال فى تصريحات تلفزيونية: "كنت أريد منح لاعبي الزمالك راحة حتى مباراة الرجاء، ولكن يجب على باتشيكو الدفع باللاعبين الأساسيين أمام الإسماعيلي من أجل تحقيق الفوز واكتساب الثقة وزيادة الروح المعنوية للفريق".

وأضاف: "لابد أن يقوم باتشيكو بخوض مباراة الإسماعيلي كأنها بروفة لمواجهة الرجاء المغربي".

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شن نجم الأهلي والزمالك السابق، هجوماً شديداً على الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، وذلك عقب خسارة الفريق للقب الكونفدرالية الافريقية أمام نهضة بركان المغربي.

تابع: "لو كنت رئيساً لنادي بيراميدز لأبلغت تشاشيتش بالعودة إلى بلاده عقب نهاية المباراة مباشرة وعدم حضوره إلى مصر مرة أخري".

وواصل أن المدير الفني قام بالعديد من التعديلات الغير مفهومة على التشكيل المعتاد للفريق، وأنه أخطأ في البدء بثلاثة لاعبين في الخط الخلفي للفريق .