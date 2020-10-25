شكرا لقرائتكم النصر يستعير رائد الغامدي حتى نهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي النصر برئاسة صفوان السويكت يوم الأحد تعاقده مع المهاجم رائد الغامدي بنظام الإعارة لمدة موسم واحد قادما من صفوف فريق الرائد. وكان الرائد أعلن في وقت سابق استعارته للمهاجم عبدالفتاح آدم معاراً من نادي النصر. وبدأ الغامدي مسيرته في أهلي جدة قبل أن يعار إلى الخليج وأحد ليستقر في الأخير وينتقل منه لاحقا إلى الباطن وبعده إلى الرائد في العام الماضي.

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