جائزة تيرويل الكبرى: موربيديلي يحرز المركز الاول ومير يعزز صدارته

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مدريد: أحرز الايطالي فرانكو موربيديلي (ياماها) المركز الاول في سباق جائزة تيرويل الكبرى في فئة "موتو جي بي" ضمن بطولة العالم للدراجات النارية على حلبة "موتورلاند اراغون" الاسبانية الاحد، في حين حل الاسباني جوان مير ثالثا ليعزز صدارته لبطولة العالم.

وانطلق موربيديلي من المركز الثاني في السباق لكنه استغل خروج أول المنطلقين الياباني تاكاكي ناكاغامي بسبب حادث على الحلبة في وقت مبكر من السباق، قبل ان يحسمه متقدما على دراجي سوزوكي الاسبانيين اليكس رينس ومير.

وارتقى موربيديلي إلى المركز الرابع في الترتيب العام برصيد 112 نقطة بفارق 25 نقطة خلف مير الذي عزز الصدارة مستغلا خيبة أمل مطارده المباشر دراج ياماها الثاني الفرنسي فابيو كوارتارارو الذي حل ثامنا.

ووسع مير الفارق بينه وبين كوارتارارو من ست نقاط الى 14 نقطة، وذلك قبل ثلاثة مراحل من نهاية الموسم علما بان الفرنسي كان يتقدم على منافسه بفارق 10 نقاط قبل السباقين الاسبانيين في الاسبوعين الاخيرين.

وكان مير حل ثالثا الاحد الماضي في جائزة أراغون الكبرى، فيما أنهاه كوارتارارو ثامنا عشر.

وقال مير الملقب بـ"الديابلو": "أنا سعيد بمغادرة أراغون لأننا قاتلنا كل يوم لمدة أسبوعين"، مضيفا "يجب أن نركز الآن على فالنسيا (مكان إقامة المرحلتين المقبلتين في 8 و15 تشرين الثاني/نوفمبر). أنا متأكد من أنها ستكون حلبة جيدة بالنسبة لنا وأننا سنكون أسرع وأكثر اتساقا".

وانطلق مير من المركز الثاني عشر وأنهاه ثالثا، فيما بدأه كوارتارارو من المركز السادس. وعلق الإسباني قائلا "لم أستطع تقديم أكثر من ذلك بكثير. هذه المنصة هي بالفعل انتصار، لذا لا بأس".

وأضاف أنه بدأ يفكر في اللقب عندما أدرك أنه سيجد صعوبة في اللحاق بمتصدري السباق وبالتالي "أدرت سباقي بذكاء".

في المقابل، علق موربيديلي على فوزه الثاني هذا العام والثاني في فئة موتو جي بي "إنه فوز لا يصدق، أنا سعيد"، مضيفا "كنت أعلم أنه يتعين علي أن أكون قتاليا. لقد قدمت كل ما لدي في كل لفة. كان الشعور على الدراجة رائعا. لقد استمتعت".

وتابع "لقد عدت إلى المنافسة (على اللقب) وأخطط للهجوم طوال الوقت".

فوز ثالث على التوالي للويس

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وفي فئة موتو 2، حقق دراج كاليكس البريطاني سام لويس فوزه الثالث على التوالي وانتزع صدارة الترتيب العام بفارق سبع نقاط من زميله في الفريق الايطالي اينيا باستيانيني الذي حل ثالثا اليوم.

وقال لويس الذي خاض سباقات فئة موتو جي بي عام 2017 "أنا سعيد جدًا لأنني كنت الأسرع طوال نهاية الأسبوع، لقد تحكمت في السباق من البداية إلى النهاية وكان ذلك مهما جدا بالنسبة لي. لقد قلت في نفسي قبل هذه السباقات الثلاثة أنني سأفوز بها، كانت لدي فرصة في البطولة وها أنا في الصدارة".

وحل الايطالي الاخر فابيو دي جانانتونيو (سبيد آب) ثانيا في سباق اليوم معترفا بأن الفائز بالسباق (لويس) كان "على كوكب آخر".

أما باستيانيني فاعتبر أن هذه النتيجة "ليست سيئة" في الصراع على البطولة، وقال "أكيد أنني خسرت المركز الأول ولكن لا تزال أمامنا ثلاثة سباقات. سنرى ما سيحدث".

وثان تواليا لماسيا

وفي فئة موتو 3، حقق الاسباني خاومي ماسيا المركز الاول، في حين عزز مواطنه البرت اريناس صدارته للترتيب العام بحلوله رابعا.

وتقدم ماسيا (هوندا) الذي حقق المركز الاول الاسبوع الماضي ايضا على الحلبة ذاتها خلال سباق جائزة اراغون الكبرى، على اليابانيين ايومو ساساكي (كاي تي ام) وكايتو توبا (كاي تي ام).

اما اريناس صاحب المركز الرابع في السباق، فوسع الفارق في صدارة بطولة العالم الى 19 نقطة عن الياباني اي ايغورا (هوندا) الذي حل تاسعا.

وعلق ماسيا على احتلال المركز الاول بقوله "انا سعيد للغاية. الفوزان المتتاليان يمنحاني شعورا مدهشا".

واضاف "كنت اواجه ضغوطا كبيرة بعد فوزي بالسباق الاسبوع الماضي. اما اليوم، فكانت الامور اكثر صعوبة لان الايقاع كان مرتفعا جدا لا سيما بان المنافسين كانوا يتمتعون بالسرعة في الخطوط المستقيمة".

والفوز هو الرقم 800 لشركة هوندا في مختلف الفئات منذ عام 1961.