بطولة ألمانيا: إصابة ظهير أيسر بايرن ميونيخ ديفيس

برلين: تعرض ظهير ايسر نادي بايرن ميونيخ الالماني، الكندي الدولي الفونسو ديفيس لاصابة في اربطة الكاحل الايمن ستبعده عن الملاعب لفترة تتراوح بين 6 و8 اسابيع كما اعلن النادي البافاري.
واصيب ديفيس، احد ابرز لاعبي الفريق البافاري في الاونة الاخيرة بعد دقيقتين على انطلاق مباراة فريقه ضد اينتراخت فرانكفورت (5-صفر) في الدوري المحلي ولم يتمكن من اكمالها.
وقال مدرب الفريق هانزي فليك "يعاني الفونسو من اصابة في اربطة الكاحل. احد الاربطة تمزق كليا والاخر جزئيا. نقدر غيابه عن الملاعب من 6 الى 8 اسابيع".
واضاف "اصابة ديفيس ضربة قوية، وعندما يغيب لاعب من هذه النوعية فهذا مؤلم".
وكان ديفيس يخوض اول مباراة له اساسيا منذ مشاركته ضد ديورن في مسابقة كاس المانيا في 15 تشرين الاول/اكتوبر الحالي وقد لعب بدلا منه الفرنسي لوكا هرنانديز في المباراتين ضد ارمينيا بيليفيلد محليا وضد اتلتيكو مدريد الاسباني في دوري ابطال اوروبا.
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