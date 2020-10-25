شكرا لقرائتكم خبر عن هاني رمزي: أول مرة أشوف الاهلي بينقل الكورة 41 مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى هاني رمزي نجم الاهلي الأسبق أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي يحاول إظهار "شخصية الأهلي " في مباريات الاحمر ، موضحاً أن المدرب الذي تولي مهمة تدريب المارد الأحمر مؤخراً وتحديداً في الأول من أكتوبر الجاري نجح في إستكشاف قدرات اللاعبين جيداً في وقت قصير.

وتأهل الاهلي لنهائي أفريقيا على حساب الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز عليه ذهاباً وإياباً (5_1) وينتظر المارد الأحمر الفائز من الرجاء والزمالك ليلعب مع أحدهما يوم 6 نوفمبر المقبل على لقب البطولة بإستاد القاهرة.

وأوضح هاني رمزي خلال برنامجه "البيت الكبير" الذي يُقدمه عبر قناة الاهلي أن "بصمة" موسيماني بدأت تظهر بوضوح خلال المباريات الأخيرة ، وشدد على أن أداء الاهلي جيد إلى حد كبير مع النتائج الطيبة التى يُحققها الفريق تحت قيادة موسيماني مؤخراً محلياً وأفريقياً.

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وقال هاني رمزي : أول مرة أشوف الاهلي بينقل الكورة 41 "نقلة" دون أن يلمس الخصم الكرة وهذه ظاهرة إيجابية للغاية في أداء الاهلي خاصة وأن الاداء والأستحواذ بات إيجابياً.

وأشاد رمزي بمستوى وهدف حسين الشحات لاعب الفريق في مباراة الوداد المغربي أول أمس ، الجمعة، بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، مُعلقاً: حسين الشحات تعامل بشكل جيد للغاية مع الفرصة الى سنحت له وسجل هدفاً رائعاً وتخلص من الضغوط التى تعرض لها عقب مباراة الذهاب أمام بطل المغرب بملعب الأخير والتى أهدر خلالها الشحات هدفاً من إنفراد بحارس الوداد.

وأكد هاني رمزي أن حسين الشحات مازال بأمكانه الكثير ليُقدمه للفريق ، موضحاً أن موسيماني يقوم بعمل جيد مع اللاعبين ومع الفريق لكن مازال الحلم الأهم لم يتحقق بعد فالملايين من جمهور الأهلي ينتظر التتويج ببطولة أفريقيا الغائبة عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013.