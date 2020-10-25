شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. بركان يهدد وبيراميدز يحاول التعادل فى نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمر تقدم فريق نهضة بركان المغربى بهدف على بيراميدز بعد مرور 75 دقيقة من المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد مولاى عبد الله، فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية، ويبحث كلا الفريقين عن التتويج باللقب لاسيما وإنه سيكون أول لقب قارى فى تاريخ بيراميدز "حديث الولادة" وسيكون أول بطولة يتوج بها الفريق، كما يبحث الفريق المغربى عن حصد اللقب وتعويض خسارته فى النسخة الماضية أمام الزمالك الذى توج بها.

مع بداية الشوط الثانى كاد محسن ياجور أن يسجل الهدف الثانى لنهضة بركان فى الدقيقة 48 إلا إنه سدد الكرة أعلى مرمى بيراميدز، بعدها حاول بيراميدز الاعتماد على الاطراف فى هجماته على مرمى البرتقالى المغربى لكن الدفاعات اتسمت بالصلابة.

وفى الدقيقة 56 أجرى الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى لبيراميدز أول تبديل بخروج المدافع أحمد أيمن منصور، ودخول إبراهيم حسن لتدعيم خط الهجوم، ومع أول تسديدة للاعب حصل بيراميدز على ضربة ركنية.

فى الدقيقة 63 حصل بيراميدز على ضربة ثابتة بجانب منطقة جزاء بركان، وسددها عبد الله السعيد إلا إن دفاع الفريق المغربى كان بالمرصاد.

فى الدقيقة 69 كاد النمساوى لاعب نهضة بركان أن يسجل الهدف الثانى إلا إن المهدى سليمان حارس المرمى تصدى لها، ويحافظ على أمل تعادل فريقه، كما أهدر حمدى لعشير فرصة الهدف الثانى بعد تسديدة مرت أعلى المرمى.

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أحداث الشوط الأول

ومع الدقيقة الأولى هدد نهضة بركان مرمى بيراميدز بكرة رأسية من محسن ياجور مرت أعلى مرمى المهدى سليمان، وتلقى إسماعيل المقدم البطاقة الصفراء فى الدقيقة 4 بعد التدخل بعنف على عبد الله السعيد، وفى الدقيقة 8 هدد بركان مرمى بيراميدز بهجمة خطيرة من محسن ياجور تصدى لها المهدى سليمان، وكاد فى الدقيقة 11 أن يسجل الفريق البرتقالى هدف التقدم بعد أن ارتكب حارس بيراميدز خطأ بعدم التمكن من الامساك بالكرة.

وفى الدقيقة 15 أحرز محسن ياجور لاعب نهضة بركان هدف التقدم لفريقه بعد ارتباك دفاع بيراميدز، وفى الدقيقة 20 تلقى محمد فاروق بطاقة صفراء لتدخله بعنف على لاعب بركان، كما تلقى العربى ناجى لاعب نهضة بركان بطاقة صفراء أخرى بعد التدخل على أحمد أيمن منصور، وكاد محمد فاروق أن يحرز هدف التعادل لبيراميدز بعد تسديدة مرت بجانب مرمى زهير لعروبى.

بعدها انحصر اللعب فى منطقة وسط الملعب وحاول بيراميدز مباغتة دفاع بركان المغربى إلا إنها محاولات دون جدوى، وتلقى زيد كروش لاعب نهضة بركان على بطاقة صفراء أخرى فى الدقيقة 43.

تشكيل الفريقين

ويخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: مهدي سليمان، خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - عبد الله بكري - أحمد توفيق، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمر جابر - محمد فاروق - محمد حمدي - عبد الله السعيد، خط الهجوم: إيريك تراوري .

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة: أحمد الشناوي - محمد فتحي - إبراهيم حسن - جون أنطوي - دودو الجباس - محمود حمادة - إبراهيم عادل، وخرج من قائمة المباراة، أحمد دعدور - طارق طه - إسلام عيسى - رجب بكار - محمد عطوة - ولفريد كانون - عمر العيوني.

وجاء تشكيل نهضة بركان كالتالى: زهير لعروبى، إيسوفو دايو، حمدى لعشير، العربى ناجى، زياد كروش، إسماعيل مقدم، بكر الهلالى، زكريا حدراف، عمر نمساوى، محمد عزيز، محسن ياجور.