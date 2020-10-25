شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه فى تلفزيون الخليج 365: مليون جنيه تُنهى أزمة استكمال حازم إمام موسمه مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه في تلفزيون الخليج 365 أن حازم إمام، الظهير الأيمن للزمالك، سيحصل على مليون جنيه، بعد توثيق عقده مع القلعة البيضاء لمدة موسمين قادمين، وذلك إنهاءً لأزمة استكمال موسمه مع الزمالك خاصة إن الفريق يحتاج إلى جهوده في مواجهة الرجاء المغربي في إياب دور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا إلى جانب التواجد في النهائي حال صعود الفريق لذا أنهت إدارة الزمالك أزمة استكمال موسمه مع الفريق بحصوله على 4 مليون جنيه في الموسم يحصل منها على مليون جنيه في الفترة الحالية ومليون أخرى عقب أسبوعان، خاصة إن عقده كان ينتهى غدا بانتهاء منافسات الفريق في الدوري.
الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.
ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفيات
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