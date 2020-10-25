شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة يفجر مفاجآة فى لايف الخليج 365: الأهلى رفض أحمد حجازى بسبب رمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجر الاعلامى محمد شبانة مفاجأة مدوية فى برنامجه "مع شبانة " على تليفزيون الخليج 365، وقال إن مصدر مطلع داخل النادي الأهلي كشف عن مفاجأة خاصة بأحمد حجازي لاعب منتخبنا الوطني ووست بروميتش الأنجليزي،و الذي أصبح قاب قوسين او ادني من الانتقال لاتحاد جدة السعودي لمدة موسم علي سبيل الإعارة.

وأكد شبانة فى لايف الخليج 365 أن الأهلي علم بنية النادي الانجليزي في تسويق احمد حجازي لتدخل ادارة الأهلي في مفاوضات مبدئية لشرائه نهائيا، الا ان النادي الإنجليزي رفض فكرة البيع النهائي واصر علي الإعارة وهو الأمر الذي رفضته ادارة الأهلي جملة وتفصيلا، لعدم تكرار سيناريو رمضان صبحي ،وتم التراجع عن الدخول في مفاوضات دون التحدث في الأمور المادية.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

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ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفيات