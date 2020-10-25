شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم والـ" VAR " خارج الخدمة فى طرد لاعب نهضة بركان أمام بيراميدز ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تغاضى الحكم الدولى الكاميرونى اليوم نيانت صاحب الـ 38 عاما والحاصل على الشارة الدولية 2008 عن طرد لاعب نهضة بركان العربى تاجى، طبقا للقانون بعد اللعب بقوة زائدة مع محمد فاروق لاعب بيراميدز واكتفى الحكم بإشهار البطاقة الصفراء للاعب الفريق المغربي في الدقيقة 10 من عمر اللقاء الذى يجمع الفريقين في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد مولاي عبد الله بالرباط.

كان الحكم لدية زاوية رؤية مناسبة ولم يكن هناك داعى لتدخل الـ"VAR" لكن الحكم تساهل مع اللاعبين من البداية ولم يستطيع إيقاف التهور واللعب بقوة زائدة ، رغم انه اشهر 5 بطاقات صفراء للفريقين خلال الشوط الأول من اللقاء.

ويضم طاقم الحكام كل من الكاميروني ألفيس جاي و التشادى عيسى جاي مساعدان والحكم الرابع الجابوني إيريك أوتوجو كاستانو طاقم الـ" VAR " ،الثلاثى الزامبي جاني سيكازوي ويساعده التونسي هيثم قيراط، والأنجولي جيرسون سانتوس.

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