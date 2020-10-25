شكرا لقرائتكم خبر عن هدف نهضة بركان فى شباك بيراميدز بنهائى الكونفدرالية.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز محسن ياجور لاعب نهضة بركان، هدف التقدم لفريقه فى شباك بيراميدز بالدقيقة 15 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد مولاى عبد الله، فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية، حيث يبحث كلا الفريقين عن التتويج باللقب لاسيما وإنه سيكون أول لقب قارى فى تاريخ بيراميدز "حديث الولادة" وسيكون أول بطولة يتوج بها الفريق، كما يبحث الفريق المغربى عن حصد اللقب وتعويض خسارته فى النسخة الماضية أمام الزمالك الذى توج بها.

ويخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: مهدي سليمان، خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - عبد الله بكري - أحمد توفيق، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمر جابر - محمد فاروق - محمد حمدي - عبد الله السعيد، خط الهجوم: إيريك تراوري .

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة: أحمد الشناوي - محمد فتحي - إبراهيم حسن - جون أنطوي - دودو الجباس - محمود حمادة - إبراهيم عادل، وخرج من قائمة المباراة، أحمد دعدور - طارق طه - إسلام عيسى - رجب بكار - محمد عطوة - ولفريد كانون - عمر العيوني.

وجاء تشكيل نهضة بركان كالتالى: زهير لعروبى، إيسوفو دايو، حمدى لعشير، العربى ناجى، زياد كروش، إسماعيل مقدم، بكر الهلالى، زكريا حدراف، عمر نمساوى، محمد عزيز، محسن ياجور.

بيراميدز بدأ مشواره فى البطولة من دور 64 عندما التقى مع ايتوال الكونغولى وتفوق عليه ذهابا ايابا بنتيجة بخمسة أهداف مقابل هدف وصعد لدور 32 الأول.

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وتعادل فى القاهرة بهدف مع شباب بلوزداد الجزائرى، ولكنه استطاع الفوز عليه فى الجزائر بهدف لجون أنطوى صعد به للدور الثانى، والتقى يانج أفريكانز التنزانى واستطاع الفوز عليه أيضًا فى المباراتين ذهابًا إيابًا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف ليدخل دور المجموعات ويتصدر المجموعة الأول التى كانت تضم معه المصرى البورسعيدى واينوغو رينجرز النيجيرى وفريق نواذيبوالموريتانى بواقع خمسة انتصارات وهزيمة ليضمن صدارة المجموعة، حقق خلالها 5 انتصارات على أف سى نواذيبو والمصري مرتين، مقابل فوز وخسارة أمام إينوجو رينجرز.

وفى دور الثمانية لعب بيراميدز مع زاناكو واستطاع الفوز بنتيجة ثلاثة اهداف نظيفة فى لوساكا قبل ان يخسر بهدف فى القاهرة، وليصعد الى الدور قبل النهائى، ونجح خلاله فى الفوز على حوريا كوناكرى الغينى بهدفين دون رد، ليتأهل لمباراة النهائى لمواجهة نهضة بركان.















