شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 25 / 10/ 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 25 أكتوبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،فحص طبى لرامى ربيعة وتضاؤل فرص مشاركته مع الأهلي أمام الطلائع ، رسميا.. حسام البدرى يضم رمضان صبحى ومصطفى محمد لقائمة المنتخب أمام توجو.

رسميا.. حسام البدرى يضم رمضان صبحى ومصطفى محمد لقائمة المنتخب أمام توجو

اجتمع اليوم حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول، مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، بحضور محمد بركات مدير المنتخب الأول والدكتور علاء عبدالعزيز مدير المنتخب الاولمبي للتنسيق والترتيب للمعسكر القادم للمنتخبين الأول والأولمبي خلال المرحله المقبلة.ومن جانبه أشاد شوقي غريب بالاجتماع الذي تم في إطار ودي يعكس التناغم بين الفرق الوطنية لصالح كرة القدم المصرية.

فحص طبى لرامى ربيعة وتضاؤل فرص مشاركته مع الأهلي أمام الطلائع يخضع رامى ربيعة مدافع الأهلى لفحص طبي قبل مران الفريق غداً الاثنين لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات المقبلة ومن ثم المباريات الرسمية حيث يتابع الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور خالد محمود مدى إستجابة اللاعب للبرنامج العلاجي الذي خضع له مؤخراً للتعافي من الإصابة التى لحقت به في مباراة طنطا الأخيرة بالدورى وكانت عبارة عن مزق فى العضلة الخلفية.

حسام غالي يستعد لخوض انتخابات الأهلي القادمة بعد استقالته من الجونة

استقر حسام غالى، قائد النادى الأهلي والمنتخب الوطنى السابق، على خوض انتخابات النادى الأهلي المقبلة، بعد تقدمه باستقالة من منصبه كمدير للكرة فى نادى الجونة، وتلقى حسام غالي دعماً من عدد كبير من رموز النادى الأهلي فى ظل امتلاكه شعبية كبيرة تؤهله لخوض الانتخابات والحصول على دعم أعضاء الجمعية العمومية.

Advertisements

المصرى يعترف بطلب ضم عنتر الزمالك و3 آخرين من القلعة البيضاء اعترف محمد الخولى، نائب رئيس النادى المصرى، بوجود مفاوضات من جانب إدارة النادى البورسعيدى مع نادى الزمالك لضم أربعة لاعبين هم "محمد عنتر وأحمد رفعت ورزاق سيسية ومحمد عبد السلام"، وقال الخولى فى تصريحات إذاعية عبر برنامج "وان تو" الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر عبر أون سبورت إف إم، "مررنا بظروف صعبة جداً فى الموسم الجارى، سواء فى اللاعبين أو مجلس الإدارة والأجهز الفنية وحتى الموظفين، ولكن فى النهاية تجاوزنا الأمر واخترنا جهاز على ماهر فى وقت صحيح، وهذا يعتبر أهم قرار للمجلس فى آخر 4 سنوات".

تواصل مسئولو استاد القاهرة مع نظرائهم فى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لبحث ملف الحضور الجماهيري بنهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا والمقرر إقامته يوم 6 نوفمبر المقبل بعد الإعلان عن استضافة استاد القاهرة للنهائى، عقب إجراء قرعة من جانب الكاف.

الزمالك يوثق عقد حازم إمام باتحاد الكرة رسمياً تواجد مسؤولو نادى الزمالك فى اتحاد الكرة، خلال الوقت الحالي، لتوثيق عقد قائد الفريق حازم إمام والذى ينتهي بنهاية الموسم الجارى، وبالتالي يحق للاعب المشاركة فى نهائي البطولة الأفريقية حال تأهل الزمالك على حساب فريق الرجاء المغربي فى اللقاء المقرر له الأول من نوفمبر بهد انتهاء مباراة الذهاب بالمغرب بفوز الزمالك بهدف.