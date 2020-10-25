شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة فى تليفزيون الخليج 365: الأهلى يبلغ ناصر ماهر بالعودة ومحمد شريف يبتعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الاعلامى محمد شبانة فى تليفزيون الخليج 365 عبر برنامجه "مع شبانة"، أن مسئولى النادي الأهلي أبلغوا بشكل رسمي ناصر ماهر صانع العاب الفريق المعار لسموحة بعودته لصفوف الفريق بمجرد انتهاء إعارته للفريق السكندري لتدعيم هجوم الفريق الأحمر في الموسم الجديد ،وذلك بعد تألقه اللافت وحاجه الفريق لتدعيم مركز صانع الألعاب، لتراجع مستوي صالح جمعة وصرف النظر عن التعاقد مع محمد ابراهيم.

تابع محمد شبانة فى لايف الخليج 365 أن هذا القرار يأتى في الوقت الذي ارتفعت في الساعات الأخيرة اسهم صلاح محسن في العودة على حساب محمد شريف رغم ظهور الأخير بمستوي لافت، وذلك بناءا علي رغبة موسيماني الذي يري أن الاولوية بالنسبة له في تدعيم مركز المهاجم الصريح وليس الجناح ،مبديا موافقته علي عودتهما سويا اذا سمحت ظروف قائمة الفريق، حيث ان استقرار موسيماني علي تسويق بادجي جعل تدعيم مركز المهاجم اولوية لكي يتواجد مع مروان محسن والسير في نفس الاتجاه للتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد وهو الأمر الذي لن يكون قبل فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

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ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفيات.