شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة فى تليفزيون الخليج 365: فرجانى ساسى يتلقى عرضا قطريا للتوقيع فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الاعلامى محمد شبانة فى تليفزيون الخليج 365 عبر برنامجه "مع شبانة" ، أن الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الزمالك، تلقى عرضا من أحد الأندية القطرية للحصول علي توقيعه بشكل حر في شهر يناير المقبل حيث ينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع في شهر يناير المقبل لأي ناد بشكل حر ومن المقرر أن تشهد الفترة القادمة حسم إدارة الزمالك ملف التجديد مع ساسي من عدمه وحال عدم حسم ذلك الملف بعد نهاية منافسات دوري أبطال إفريقيا سيبدأ اللاعب وقتها في مناقشة العروض التي يمتلكها. Advertisements الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى. ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفيات

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