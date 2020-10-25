وليد العطار لمصراوي: الأهلي سيتسلم درع الدوري في مباراة طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن الأهلي سيتسلم درع الدوري في مباراة الفريق المقبلة أمام الأهلي.

وقال العطار في تصريحات خاصة لمصراوي: إن اتحاد الكرة قرر تسلم الأهلي لدرع الدوري في مباراة طلائع الجيش.

ومن المقرر أن يحل فريق الأهلي مساء السبت المقبل، ضيفا على نظيره طلائع الجيش، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 34 بدوري we المصري

وحسم الأهلي لقب الدوري قبل عدة جولات من نهاية المسابقة، ليوج باللقب رقم 42 في تاريخه على مستوى المسابقة المحلية.