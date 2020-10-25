رسميًا.. أحمد حجازي إلى اتحاد جدة السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف: أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، التعاقد مع المصري أحمد حجازي من صفوف وست برومتش ألبيون الإنجليزي بشكل رسمي. ووفقًا لما نشره الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر موقع تويتر للتواصل الإجتماعي، فكتب النادي: "حجازي اتحادي". Advertisements وفي تغريدة أخرى شهدت نشر مقطع فيديو مصور لتقديم اللاعب، كتب الاتحاد خلالها: "عندك خبر .. حجازي بقى نمر". وكانت تقارير صحفية إنجليزية قد نشرت في وقت سابق أن صفقة انتقال حجازي إلى اتحاد جدة ستكلف النادي السعودي مبلغ أربعة ملايين جنية إسترليني. ولم ينشر اتحاد جدة في إعلانه عن الصفقة أي تفاصيل مالية تخص الصفقة أو مدة التعاقد مع أحمد حجازي.

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