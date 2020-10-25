مباشر.. آرسنال 0 - 0 ليستر سيتي.. الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

زوار الخليج 365 الكرام، الكرام، تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لمباراة أرسنال وليستر سيتي ضمن منافسات الجولة السادسة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتواجد النجم المصري محمد النني على مقاعد البدلاء لفريقه أرسنال أمام ليستر سيتي.

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تشكيل أرسنال: لينو، بيليرين، ديفيد لويز، جابرييل، تيريني، سيبايوس، تشاكا، توماس بارتي، ساكا، لاكازيت وأوباميانج.

ويحتل أرسنال المركز العاشر بـ9 نقاط من 5 مباريات، بينما يقع ليستر سيتي في المركز التاسع برصيد 9 نقاط من 5 مباريات.

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