رسميا.. حسام عاشور ينضم للاتحاد السكندري.. والأهلي قد تكون مواجهته الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن نادي الاتحاد السكندري ضم حسام عاشور قائد النادي الأهلي السابق، في صفقة انتقال حر، لمدة موسمين، اعتبارًا من موسم 2020 - 2021.

وأعلن الموقع الرسمي للاتحاد، توقيع عاشور عقود انضمامه للاتحاد بحضور حسام حسن المدير الفني، وإبراهيم حسن مدير الكرة.

وأكد عاشور في تصريحات للموقع الرسمي عبر توقيع العقود: "الانضمام للاتحاد شرف كبير، وسأبذل قصارى جهدي مع زملائي لتقديم موسم قوي يليق باسم وتاريخ النادي".

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فيما أشاد حسام حسن بالإمكانات الفنية و الخبرات الكبيرة لعاشور، مؤكدًا أنه سيكون إضافة حقيقية لخط وسط نادى الاتحاد السكندرى.

يذكر أن المواجهة الأولى لعاشور مع الاتحاد السكندري، ربما تكون أمام النادي الأهلي، في نصف نهائي الكأس، حال تخطي المارد الأحمر فريق أبو قير للأسمدة في الدور ربع النهائي للبطولة.

وسيفتح اتحاد الكرة باب القيد في الرابع من نوفمبر، لقيد قائمة الموسم الجديد.