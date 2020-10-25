إصابة البرازيلي رونالدينيو بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن النجم البرازيلي رونالدينيو لاعب برشلونة السابق، مساء اليوم الأحد، إصابته بفيروس كورونا.

ونشر لاعب ميلان السابق، مقطع فيديو مصور أكد خلاله تعرضه للإصابة بفيروس كورونا، لكنه في نفس الوقت أوضخ أن حالته جيدة.

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وأشار اللاعب السابق في منتخب البرازيلي أنه لم تظهر عليه أي أعراض حتى الآن، ورغم ذلك سيلتزم بالحجر المنزلي والعزلة حتى يتم التأكد من سلبية الاختبارات.

وقبل عدة أشهر واجه رونالدينيو، أزمة حين قامت السلطات في باراجواي بإلقاء القبض علىه رفقة وشقيقه بداعي دخول باراجواي في مارس الماضي بوثائق مزورة.

وفي شهر أغسطس الماضي، أعلن قاض في باراجواي السماح لنجم كرة القدم البرازيلي السابق رونالدينيو وشقيقه روبرتو دي أسيس بالعودة إلى بلادهما حيث أُطلق سراحهما من الإقامة الجبرية بقرار محكمة في باراجواي.