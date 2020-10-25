مباشر نهائي الكونفدرالية.. نهضة بركان 1 - 0 بيراميدز.. متبقي 10 دقائق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

انتهى حلم بيراميدز حول التتويج بمسابقة الكونفدرالية الأفريقية بالخسارة من فريق نهضة بركان بهدف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله".

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق المدافع يوسوفا دايو في الدقيقة 16 وسط شكوك حول صحة هذا الهدف، إلى جانب شهدت المباراة فضيحة تحكيمية من الحكم الكاميروني أليوم نيوم.

واستطاع بيراميدز الوصول لنهائي الكونفدرالية الأفريقية عقب الفوز على فريق حوريا كوناكري الغيني بهدفين دون رد، في المقابل استطاع نهضة بركان التأهل على حساب مواطنه حسنية أغادير بالفوز بنتيجة (2-1).

وكان بيراميدز تأهل لنهائي الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه، في المقابل حقق نهضة بركان اللقب القاري بعد محاولة النسخة الماضية قبل خسارة البطولة في النهائي على يد الزمالك بركلات الترجيح (5-3) عقب نهاية المباراتين ذهابًا وإيابًا بمجموع (1-1).

تفاصيل المباراة:

الثواني الأولى من بداية المباراة شهدت فرصة خطيرة من محسن ياجور مهاجم فريق نهضة بركان بعد كرة رأسية رائعة تمر أعلى المرمى.

تهديد جديد كان من محسن ياجور في الدقيقة السابعة بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء يبعدها المهدي سليمان ثم يشتتها الدفاع.

وحاول محسن ياجور للمرة الثالثة أن يزور شباك بيراميدز في الدقيقة العاشرة بعد خطأ من المهدي سليمان ليمرر الكرة إلى حمدي لعشير لكن دفاع بيراميدز يتدخل ويبعد الكرة.

الدقيقة 17 شهدت تسجيل يوسف دايو هدفًا لصالح نهضة بركان بعد سوء تمركز دفاعي من جانب بيراميدز وسط شكوك حول صحة الهدف.

Advertisements

وشهد باقي أحداث الشوط الأول توتر بين لاعبي بيراميدز ونهضة بركان وغياب الفرص إلى جانب سوء من الأداء التحكيمي.

وكاد محسن ياجور في الدقيقة 48 من زمن أحداث الشوط الثاني أن يسجل الهدف الثاني لنهضة بركان بعد كرة رائعة من بكر الهلالي لكن تمر تسديدة ياجور أعلى المرمى.

فرصة خطيرة لصالح فريق بيراميدز في الدقيقة 63 بعرضية رائعة من عبد الله السعيد تصل لمحمد فاروق الذي يسدد كرة تلمس الشباك الخارجية.

جون أنتوي من كرة رأسية حاول الوصول لشباك نهضة بركان في الدقيقة 69 بعد عرضية رائعة من إبراهيم حسن تمر الكرة بجوار القائم.

فرصة خطيرة لصالح نهضة بركان كانت في الدقيقة 72 عن طريق حمدي لعشير بعد انفراده بمرمى بيراميدز تمر الكرة أعلى المرمى لتظل النتيجة (1-0).

محسن ياجور في آخر 10 دقائق سدد كرة قوية على حدود منطقة الجزاء تمر بعيدة عن المرمى لتظل النتيجة (1-0).

الدقيقة 89 شهدت حصول بكر الهلالي لاعب فريق بيراميدز على بطاقة حمراء اثر تدخله القوي على عمر جابر.

تشكيل بيراميدز: المهدي سليمان - أحمد توفيق - علي جبر - عبد الله بكري - أحمد أيمن منصور - نبيل عماد "دونجا" - عمر جابر - محمد فاروق - محمد حمدي - عبد الله السعيد - إيريك تراوري.

تشكيل نهضة بركان: زهير العروبي - عمر النمساوي - محمد عزيز - يوسوفا دايو - إسماعيل مقدم - بكر الهلالي - زيد كروش - العروبي الناجي - محسن ياجور - زكريا حدروف - حمدي لعشير.