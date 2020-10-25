منافس الزمالك.. الرجاء يُعلن إصابة جديدة بكورونا.. وحالة شفاء بين صفوف الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن نادي الرجاء المغربي، نتائج المسحة الطبية الخاصة باختبارات كوفيد-19 التي خضعت لها الفريق صباح اليوم الأحد.

وأكد الرجاء عبر بيانًا رسميًا، أن النتائج أظهرت وجود حالة إيجابية جديدة تم تسجيلها في صفوف الطاقم التقني للفريق، وسيخضع المعني بالأمر للبروتوكول الصحي المعمول به.

وأوضح، أنه تم تسجيل حالة شفاء واحدة في صفوف اللاعبين، وحالة شفاء أخرى في صفوف الطاقم الإداري.

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وفي وقت سابق، أكد سعيد وهبي المتحدث الرسمي لنادي الرجاء المغربي، وجود 16 إصابة بفيروس كورونا بين لاعبي فريقه بحلول مساء يوم، السبت.

وأشار وهبي في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن جميع اللاعبين الذين سبق وأن تم الإعلان عن إصابتهم بكورونا ما زالت عيناتهم إيجابية.

وقال المتحدث الرسمي للرجاء: "لدينا 16 حالة إصابة بفيورس كورونا حاليًا بحلول الساعة التي أتحدث خلالها".

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" سبق وأن أعلن تأجيل مباراة الزمالك أمام الرجاء التي كان مقررًا لها مساء السبت الماضي، في إياب قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا بسبب إصابات كورونا في الفريق المغربي.