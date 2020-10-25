تشكيل بيراميدز.. السعيد وتراوري يقودان الهجوم أمام بركان

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - ريهام حمدي:

أعلن أنتي تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز، عن تشكيل الفريق لمواجهة نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية الإفريقية اليوم الأحد على ملعب الأمير مولاي عبدالله.

ويلعب المدرب الكرواتي المباراة بدون مهاجم صريح، حين يختزن الغاني جون أنتوي على مقاعد البدلاء، فيما يعتمد على عبدالله السعيد وإيريك تراوري في قيادة أسلحة بيراميدز.

وخرج من قائمة المباراة، أحمد دعدور، طارق طه، إسلام عيسى، رجب بكار، محمد عطوة، ولفريد كانون، وعمر العيوني.

وتكون تشكيل الفريق من:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

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خط الدفاع: أحمد توفيق - علي جبر - عبد الله بكري - أحمد أيمن منصور.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - عمر جابر - محمد فاروق - محمد حمدي - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: إيريك تراوري

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة: أحمد الشناوي - محمد فتحي - إبراهيم حسن - جون أنتوي - دودو الجباس - محمود حمادة - إبراهيم عادل.