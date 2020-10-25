نهائي الكونفدرالية.. تشكيل ناري لنهضة بركان ضد بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن طارق السكتيوي المدير الفني لفريق نهضة بركان، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة بيراميدز في نهائي مسابقة الكونفدرالية الأفريقية في اللقاء الذي سيقام مساء اليوم على ملعب "المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله".

ويشهد تشكيل نهضة بركان ظهور المدافع الهداف محمد عزيز حيث استطاع الأخير أن يسجل (16 هدفًا) في الموسم الحالي بواقع عشرة أهداف في الدوري المغربي، وستة أهداف في مسابقة الكونفدرالية الأفريقية.

وقاد عزيز فريقه البركاني للوصول لنهائي الكونفدرالية عقب الفوز على فريق حسنية أغادير بنتيجة (2-1)، حيث تمكن المدافع المغربي من تسجيل الهدفين.

تشكيل بركان سيشهد أيضًا ظهور ثنائي هجومي ناري بقيادة محسن ياجور نجم الرجاء والوداد السابق إلى جانب زكرياء حدراف.

وجاء تشكيل نهضة بركان على الشكل التالي:

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حراسة المرمى: زهير العروبي.

خط الدفاع: عمر النمساوي - محمد عزير - يوسوفا دايو - إسماعيل مقدم.

خط الوسط: بكر الهلالي - زيد كروش - العربي الناجي.

خط الهجوم: محسن ياجور - زكرياء حدراف - حمدي لعشير.

واستطاع نهضة بركان الوصول لنهائي الكونفدرالية للنسخة التالية على التوالي، حيث خسر الفريق المغربي نهائي النسخة الماضية على يد الزمالك بركلات الترجيح (5-3) حيث جاء نتيجة مجموع المباراتين (1-1) بواقع هدف في الذهاب وهدف في الإياب.

في المقابل، تأهل فريق بيراميدز لنهائي الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه بالفوز على فريق حوريا كوناكري الغيني بنتيجة (2-0).