النصر السعودي يتعاقد مع رائد الغامدي

أعلن نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت التعاقد مع رائد الغامدي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد السعودي وذلك قبل إغلاق سوق الاتنقالات الصيفية بالمملكة.
ونشر نادى النصر عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا : رائد الغامدي نصراوي. أنهت إدارة نادي النصر رسمياً إجراءات انتقال مهاجم نادي الرائد الكابتن رائدالغامدي بنظام الإعارة حتي نهاية الموسم.
جاء ذلك بحضور المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأستاذ عبدالرحمن الحلافي و الرئيس التنفيذي الاستاذ ناصر الجميد، متمنين له التوفيق مع العالمي.
يحتل فريق النصر المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي بدون اي رصيد من النقاط.
الجدير بالذكر أن النصر تلقي اول هزيمة له علي يد الفتح بنتيجة هدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بين الأحد الماضي ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.
كما سقط فريق النصر أمام فريق التعاون بنتيجة هدف دون رد فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الخميس في إطار منافسات الجولة الثانية من البطولة.
ويواجه النصر نظيره فريق الشباب يوم الأحد ١ نوفمبر، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثةمن بطولة الدوري
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