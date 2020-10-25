وجه نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني لكرة القدم إدانة قوية ضد الإهانات العنصرية التي تعرض لها لاعبه بريل إمبولو.
ونشر النادي اليوم الأحد صورة لامبولو مع نحو 50 لاعبا ومدربا ورعايا جثو على ركبهم تضامنا مع إمبولو كما فعل لاعبو دوري كرة القدم الأميركي في إطارحركة "حياة السود مهمة".
كان اللاعب السويسري الدولي قد تلقى يوم السبت على إنستغرام رسالة خاصة ذات محتوى عنصري، وقد نشرها لاحقا.
وتوقع النادي ألا يكون مرسل الرسالة من أنصار النادي " لأنها تتعارض تماما معالقيم التي يعتنقها بوروسيا مونشنغلادباخ، وهي القيم المناوئة للعنصرية والمؤيدة للتسامح"، وذلك حسبما كتب النادي على إنستغرام.
وتوعد النادي مرسل الرسالة بعواقب، وقال إن "غلادباخ يبذل كل ما في وسعه من أجل التوصل مع الأجهزة المعنية إلى الجاني الذي حذف ملفه الشخصي في الوقت الراهن" وقدم النادي الشكر في هذا الصدد على أي معلومات ذات صلة بالواقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر مونشنجلادباخ يدين الإهانات العنصرية للاعبه إمبولو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.