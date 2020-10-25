مونشنجلادباخ يدين الإهانات العنصرية للاعبه إمبولو

وجه نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني لكرة القدم إدانة قوية ضد الإهانات العنصرية التي تعرض لها لاعبه بريل إمبولو.

ونشر النادي اليوم الأحد صورة لامبولو مع نحو 50 لاعبا ومدربا ورعايا جثو على ركبهم تضامنا مع إمبولو كما فعل لاعبو دوري كرة القدم الأميركي في إطار

حركة "حياة السود مهمة".

كان اللاعب السويسري الدولي قد تلقى يوم السبت على إنستغرام رسالة خاصة ذات محتوى عنصري، وقد نشرها لاحقا.

وتوقع النادي ألا يكون مرسل الرسالة من أنصار النادي " لأنها تتعارض تماما مع

القيم التي يعتنقها بوروسيا مونشنغلادباخ، وهي القيم المناوئة للعنصرية والمؤيدة للتسامح"، وذلك حسبما كتب النادي على إنستغرام.

وتوعد النادي مرسل الرسالة بعواقب، وقال إن "غلادباخ يبذل كل ما في وسعه من أجل التوصل مع الأجهزة المعنية إلى الجاني الذي حذف ملفه الشخصي في الوقت الراهن" وقدم النادي الشكر في هذا الصدد على أي معلومات ذات صلة بالواقعة.