نهضة البركان المغربي يتقدم على بيراميدز في الشوط الأول

تقدم نهضة البركان المغربي على بيراميدز بهدف نظيف في الشوط الأول خلال مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية المقامة حاليًا على ملعب مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط.

سجل محسن ياجور هدف التقدم لنهضة البركان في الدقيقة 15 ، بعد تسديدة وسط تعثرات دفاع لاعبي بيراميدز

بعد كرة عرضية من ضربة ثابتة نفذها النمساوي، قبل أن تصطدم بأحد لاعبي بيراميدز وتدخل هدفًا.

بدات المباراة هجومية مبكرة للغاية من لاعبي نهضة بركان بعد عرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها محسن

ياجور برأسية قوية مرت بشكل قريب أعلى العارضة العلوية لمرمى الحارس مهدي سليمان.

بعد مرور 10 دقائق من المباراة بدأت لاعبي الفريقين محاولات لفرض السيطرة على الكرة في مناطق وسط الملعب بشكل مبكر.

وفي الدقيقة 15 سجل محسن ياجور هدف التقدم لنهضة البركان المغربي، ليحاول لاعبي بيراميدز حتى ما تبقى من الشوط الأول لتعديل النتيجة لكن فشلت جميع المحاولات.