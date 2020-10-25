سيدات سلة الصيد في دور الثمانية للدوري المرتبط

تأهل فريق 16 سنة ناشئات لكرة السلة بصيد الدقى لدور الـ 8 لبطولة الدورى العام المرتبط ، بعد فوزه على نظيره الزهور بنتيحة 72/54 فى اطار مباريات دور الـ16 من البطولة.
ضمت قائمة الفريق اللاعبات الاء عمرة ، تاليا شريف ، جنة احمد ، جنى طارق، جنى اشرف ، جنى طارق سعيد ، جومانة محمد ، حبيبة احمد ، حبيبة احمد على ، خديجة طارق ، زينة محمد ، زينة ياسر ، سلمى مصطفى ، شريفة تامر ، فاطمة جلال ، فرح عمرو ن فريدة عصام ، ليلى احمد ، ماهينور تامر ، مريم تامر ، ملك احمد ، ندى تامر ، هنا محمد
الجهاز الفنى مدير فنى وائل الطنانى ، مدرب، محمود يونس ، مساعد مدرب ورمضان السيد ، ادارى احمد الطاهر ، طبيب الفريق ريم محمود ، محمد صلاح معد بدنى ، احمد سيد خدمات معاونة.
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