يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا بث مباشر

يلتقى فريق يوفنتوس الإيطالى، مع ضيفه هيلاس فيرونا، في تمام العاشرة إلا ربع من مساء اليوم، الأحد، على ملعب "إليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإيطالي "الكالتشيو"، حيث من المقرر أن تكون المباراة مذاعة على قناة beIN Sports HD 4، حيث يحتل يوفنتوس المركز السابع فى جدول ترتيب الدورى الإيطالى برصيد 8 نقاط، فيما يأتي هيلاس فيرونا في المركز الثامن برصيد 7 نقاط.
وكان يوفنتوس سقط فى فخ التعادل الإيجابى 1-1 أمام مضيفه كروتونى فى المباراة التى أقيمت على ملعب "إيزيو سكيدا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمرمسابقة الدورى الإيطالى.
من جانبه، أكد أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس الإيطالى أنه لا يعرف تطورات الحالة الصحية للنجم البرتغالى كريستيانو رونالدو مهاجم السيدة العجوز، المصاب بفيروس كورونا.
وقال بيرلو خلال المؤتمر الصحفى للمباراة "اعتبارا من الليلة الماضية، لم يكن لدى أى أخبار عن حالة كريستيانو رونالدو المصاب بكورونا والجميع خضع للاختبارات فى الصباح بما فى ذلك النجم البرتغالى فى منزله".
وأضاف المدرب الإيطالى قائلا "لقد حصلنا على بعض الوقت للراحة عقب مواجهة دينامو كييف وباستثناء جورجيو كيللينى
وتابع مدرب يوفنتوس قائلا "اليكس ساندرو فى طريقه للشفاء من الإصابة لكنى أعتقد أنه سيعود بعد فترة التوقف الدولية المقبلة".
وأكمل: "يمكننى التأكيد بأن ديبالا سوف يشارك أساسيًا أمام فيرونا، لقد حقق تقدمًا كبيرًا بالتدريبات ومن العدل أن يشارك أساسيًا الآن".
وتابع: "قلت من قبل أنها فقط مسألة وقت لأنه أصيب فى فترة التوقف الدولى وفى المرتين الذى تواجد خلالهما بقائمة البدلاء دون أن يشارك، كان هذا بسبب الطرد وشارك أمام دينامو كييف كبديل ومن الصواب أن يبدأ في مباراة الغد".
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