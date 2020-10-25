إصابة خالد الغامدي لاعب الشباب السعودي بقطع في الرباط الصليبي

أعلن نادي الشباب السعودي عن إصابةخالد الغامدي ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادى إصابته بقطع في الرباط الصليبي، أثبتت الفحوصات الطبية التي أجرها.

وأضاف نادي الشباب السعودي عن حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا :" أثبتت الفحوصات الطبية التي أجرها اللاعب خالد الغامدي عن تعرضه لقطع في الرباط الصليبي وقطع في الغضروف للركبة،

بدورها تمنت إدارة النادي ونيابه عن كافة الجماهير الشبابية السلامة للاعب والعودة للملاعب بشكل اقوي.

تعرض احمد لغامدي الى إصابة في الرباط الصليبي أثناء مشاركته خلال مباراة فريقه أمام الرائد، في دوري كأس

يحتل فريق الشباب المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٤ نقاط.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره فريق النصر وصيف النسخة الماضية يوم الأحد ١ نوفمبر وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة. أجرها.وأضاف نادي الشباب السعودي عن حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا :" أثبتت الفحوصات الطبية التي أجرها اللاعب خالد الغامدي عن تعرضه لقطع في الرباط الصليبي وقطع في الغضروف للركبة،بدورها تمنت إدارة النادي ونيابه عن كافة الجماهير الشبابية السلامة للاعب والعودة للملاعب بشكل اقوي.تعرض احمد لغامدي الى إصابة في الرباط الصليبي أثناء مشاركته خلال مباراة فريقه أمام الرائد، في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.يحتل فريق الشباب المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٤ نقاط.يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره فريق النصر وصيف النسخة الماضية يوم الأحد ١ نوفمبر وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.

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