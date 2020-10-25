تشكيل يوفنتوس أمام فيرونا بالدوري الإيطالي

أعلن أندريا بيرلو المدير الفني لفريق يوفنتوس عن تشكيل فريقه أمام هيلاس فيرونا ، خلال المباراة التي ستقام في العاشرة إلا ربعًا ، على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن الجولة الـخامسة من ربعًا ، على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن الجولة الـخامسة من الدوري الإيطالي "الكالتشيو". جاء تشكيل اليوفي لمباراة الليلة كالتالي: في حراسة المرمى: تشيزني Advertisements في الدفاع: دانيلو، ليوناردو بونوتشي، ميريه ديمريال في الوسط: خوان كوادرادو، أرثر، أدريان رابيو، فريدريكو بيرانديسكي، أرون رامزي في الهجوم: باولو ديبالا، ألفارو موراتا

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