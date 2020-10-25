نهضة البركان يتقدم بالهدف الأول أمام بيراميدز بنهائي الكونفدرالية

تقدم نهضة البركان المغربي على نظيره بيراميدز بهدف دون رد خلال مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية المقامة حاليًا على ملعب مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط. مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط. سجل محسن ياجور هدف التقدم لنهضة البركان في الدقيقة 15 ، بعد تسديدة وسط تعثرات دفاع لاعبي بيراميدز بعد كرة عرضية من ضربة ثابتة نفذها النمساوي، قبل أن تصدم بأحد لاعبي بيراميدز وتدخل هدفًا. الدقيقة 15 ، بعد تسديدة وسط تعثرات دفاع لاعبي بيراميدز بعد كرة عرضية من ضربة ثابتة نفذها النمساوي، قبل أن تصدم بأحد لاعبي بيراميدز وتدخل هدفًا.

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