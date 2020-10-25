قادش يقدم هدية لريال مدريد بتعادله مع فياريال وألافيس يتفوق على بلد الوليد

أسدى قادش، العائد للعب بين الكبار للمرة الأولى منذ موسم 2005-2006، خدمة لريال مدريد حامل اللقب باجباره ضيفه فياريال على الاكتفاء بالتعادل 0-0 الأحد في المرحلة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



فبعد أسبوع على إسقاطه ريال في معقله بالفوز عليه 1-0، حقق قادش نتيجة ملفتة أخرى بعدما فرض التعادل على "الغواصة الصفراء" ليسدي بذلك خدمة لحامل اللقب لأنه بقي متصدراً بفارق نقطة عن فياريال وله أيضاً مباراة مؤجلة في جعبته.



وكانت مباراة الأحد المواجهة الأولى بين فياريال والفريق الأندلسي منذ كانون الأول/ديسمبر 2014 حين خرج الأول منتصراً ذهاباً وإياباً في دور الـ32 من مسابقة الكأس المحلية، في حين كان التعادل سيد الموقف بنتيجة واحدة 1-1 خلال المواجهتين الأخيرتين بين الفريقين على صعيد الدوري في أيلول/سبتمبر 2015 وشباط/فبراير 2006.



وفي مستهل مغامرته الأولى في "لا ليغا" منذ 2005-2006، فرض قادش نفسه المفاجأة حتى الآن ليس بسبب فوزه على ريال مدريد البطل وحسب، بل لأنه جمع 11 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف أتلتيكو مدريد.



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وبتجنبه الهزيمة لأربع مباريات متتالية، حقق قادش أطول سلسلة له من دون هزيمة في دوري الأضواء منذ حزيران/يونيو 1992.



وفي مباراة أخرى حقق ديبورتيفو ألافيس فوزاً صريحاً على مستضيفه بلد الوليد بهدفين دون رد، وافتتح التسجيل توماس بينا في الدقيقة 55 وأضاف بورخا ساينز الهدف الثاني قبل نهاية اللقاء بخمس دقائق.



والفوز هو الثاني لألفيس هذا الموسم مقابل تعادل وأربع هزائم فرفع الفريق رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس عشر، فيما لقي بلد الوليد خسارته الرابعة مقابل 3 تعادلات واستمر في المركز الأخير.

المصدر: بي إن سبورت