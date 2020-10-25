الامارات | خورفكان يجدد عقد البرازيلي المقيم جونيور حتى عام 2024

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي خورفكان لكرة القدم عن تجديد عقد اللاعب البرازيلي المقيم انتونيو فالمور جونيور لمدة 3 مواسم ابتداء من الموسم المقبل لتمثيل الفريق الاول في منافسات دوري الخليج العربي. وتم الإعلان عن ذلك ببيان رسمي للنادي اوضح ان التعاقد تم بعد المستوى الفني المميز الذي ظهر به اللاعب خلال الفترة الماضية و بما يصب في مصلحة الفريق خصوصًا و ان لديه مستقبلا كروياً كبيرا لما يتمتع به من قدرات فنية عالية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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