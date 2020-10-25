البوندسليغا: تعادل إيجابي بين هوفنهايم وفيردر بريمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أكتوبر 2020

ضمن منافسات الجولة الخامسة من ​الدوري الألماني​ لكرة القدم، خيّم التعادل الإيجابي 1-1 على لقاء ​هوفنهايم​و​فيردر بريمن​ الذي جرى على ملعب فيسير شتاديون.



افتتح التسجيل فريق فيردر بريمن في الدقائق الأولى من المباراة وتحديدا في الدقيقة الخامسة عن طريق اللاعب ماكسيميليانو أيغيستين، ليحرز التعادل لفريق هوفنهايم اللاعب الشاب دينيس غيغير في الدقيقة 22 وينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي الذي خيّم على مجريات الشوط الثاني أيضا.

وبهذا التعادل، صعد بريمن إلى المركز السادس في ترتيب الدوري الألماني برصيد 8 نقاط.