هدية قيمة للهداف هالاند بعد هدفه في الديربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أكتوبر 2020

تألق المهاجم الدولي النروجي إيرلينغ ​هالاند​ بقميص بوروسيا ​دورتموند​ واحرز هدف في شباك ​شالكه​ بديربي الرور. هذا الهدف لم يمر مرور الكرام بل تحصل بسببه اللاعب على وجبات مجانية لمدة عام من مطعم كيفن غروسكرويتس لاعب أسود الفيستيفالين السابق.



ورغم نشاطه في نادٍ آخر وابتعاده عن سيغنال إيدونا بارك منذ 2015 إلا أن حب صاحب الـ32 عامًا بدورتموند لا يزال قائمًا الأمر الذي جعله يحتفل بهدف هالاند وتألقه على طريقته الخاصة.

بطل العالم 2014 على إنستغرام "هالاند رائع يمكنه أن يحصل على طعام مجاني لمدة عام من مطعم Mit Schmackes".