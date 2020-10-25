نيوكاسل يخطف التعادل في الدقائق الأخيرة أمام وولفرهامبتون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أكتوبر 2020
ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنكليزي الممتاز، خيّم التعادل الإيجابي 1-1 على لقاء وولفرهامبتون ونيوكاسل يونايتد الذي جرى على ملعب مولينيو.
استمر الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0، كما معظم الشوط الثاني حتى الدقيقة 80 حيث تمكن المهاجم المكسيكي راوول خيمينيز من افتتاح التسجيل لفريق وولفرهامبتون عبر تسديدة من خارج منطقة الجزاء.
وجاء الهدف بعد سيطرة هجومية للذئاب خلال الشوط الثاني، لكن فريق نيوكاسل تمكن من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 89 عن طريق ركلة ثابتة سجلها اللاعب جايكوب ميرفي.
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