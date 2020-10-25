شكرا لقرائتكم اتحاد جدة يعلن ضم أحمد حجازى رسميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن اتحاد جدة السعودي ضم أحمد حجازى رسميا من صفوف وست بروميتش الإنجليزي حيث نشر النادى السعودى صورة اللاعب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكان المدافع المصرى، قد شارك للمرة الأولى مع فريق وست بروميتش، هذا الموسم، فى لقاء بيرنلى، الذى انتهى سلبيا، الاثنين الماضى، فى الجولة الخامسة، من البريميرليج، بعد تعافيه من الإصابة العضلية التى تعرض لها فى بداية الموسم الجاري.

ويستعد أحمد حجازى، للانضمام لصفوف منتخب مصر، لخوض مواجهتى منتخب توجو ذهاباً وإياباً يومى 14 و17 نوفمبر المقبل، فى إطار منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.



