الاتحاد السكندرى يتعاقد مع حسام عاشور موسمين قادمين

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جدة - عمرو شويل نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى، فى حسم انتقال حسام عاشور لاعب وسط النادى الأهلى السابق لصفوف نادى الاتحاد السكندرى بعقد يمتد لمدة موسمين اعتباراً من الموسم الرياضى 2020-2021. ووقع اللاعب على عقود الانتقال لنادى الاتحاد السكندرى فى صفقة انتقال حر بحضور الكابتن حسام حسن المدير الفنى والكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة والكابتن وليد بدر المدير الإدارى للفريق. وأنهى رئيس النادى المفاوضات مع كابتن النادى الأهلى السابق والذى وافق فوراً ودون أى تردد على توقيع عقود انضمامه للقلعة الخضراء مؤكداً أن الانضمام لنادى الاتحاد السكندرى شرف كبير، وأوضح "عاشور" بأنه سيبذل قصارى جهده وزملائه من أجل تقديم موسم قوى يليق باسم وتاريخ بزعيم الثغر وجماهيره العظيمة فيما أشاد الكابتن حسام حسن بالإمكانات الفنية والخبرات الكبيرة لــ " عاشور، وأكد انه سيكون إضافة حقيقية لخط وسط نادى الاتحاد السكندرى.

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