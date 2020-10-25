شكرا لقرائتكم بيراميدز ضد نهضة بركان .. محسن ياجور يتقدم للفريق المغربى بالهدف الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مرت أول 15 دقيقة من عمر مباراة بيراميدز ونهضة بركان المغربى التى تجمعهما حاليًا على ستاد مولاى عبد الله، فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية، بتقدم نهضة بركان بهدف دون رد جاء عن طريق محسن ياجور، حيث يبحث كلا الفريقين عن التتويج باللقب لاسيما وإنه سيكون أول لقب قارى فى تاريخ بيراميدز "حديث الولادة" وسيكون أول بطولة يتوج بها الفريق، كما يبحث الفريق المغربى عن حصد اللقب وتعويض خسارته فى النسخة الماضية أمام الزمالك الذى توج بها.

ومع الدقيقة الأولى هدد نهضة بركان مرمى بيراميدز بكرة رأسية من محسن ياجور مرت أعلى مرمى المهدى سليمان، وتلقى إسماعيل المقدم البطاقة الصفراء فى الدقيقة 4 بعد التدخل بعنف على عبد الله السعيد، وفى الدقيقة 8 هدد بركان مرمى بيراميدز بهجمة خطيرة من محسن ياجور تصدى لها المهدى سليمان، وكاد فى الدقيقة 11 أن يسجل الفريق البرتقالى هدف التقدم بعد أن ارتكب حارس بيراميدز خطأ بعدم التمكن من الامساك بالكرة، وفى الدقيقة 14 تلقى محمد حمدى مدافع بيرامدز البطاقة الصفراء بعد التدخل على حمدى لعشير.

وفى الدقيقة 15 أحرز محسن ياجور لاعب نهضة بركان هدف التقدم لفريقه بعد ارتباك دفاع بيراميدز.

ويخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: مهدى سليمان، خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - على جبر - عبد الله بكرى - أحمد توفيق، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمر جابر - محمد فاروق - محمد حمدى - عبد الله السعيد، خط الهجوم: إيريك تراورى .

ويتواجد على مقاعد البدلاء فى المباراة: أحمد الشناوى - محمد فتحى - إبراهيم حسن - جون أنطوى - دودو الجباس - محمود حمادة - إبراهيم عادل، وخرج من قائمة المباراة، أحمد دعدور - طارق طه - إسلام عيسى - رجب بكار - محمد عطوة - ولفريد كانون - عمر العيوني.

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وجاء تشكيل نهضة بركان كالتالى: زهير لعروبى، إيسوفو دايو، حمدى لعشير، العربى ناجى، زياد كروش، إسماعيل مقدم، بكر الهلالى، زكريا حدراف، عمر نمساوى، محمد عزيز، محسن ياجور.

بيراميدز بدأ مشواره فى البطولة من دور 64 عندما التقى مع ايتوال الكونغولى وتفوق عليه ذهابا ايابا بنتيجة بخمسة أهداف مقابل هدف وصعد لدور 32 الأول.

وتعادل فى القاهرة بهدف مع شباب بلوزداد الجزائرى، ولكنه استطاع الفوز عليه فى الجزائر بهدف لجون أنطوى صعد به للدور الثانى، والتقى يانج أفريكانز التنزانى واستطاع الفوز عليه أيضًا فى المباراتين ذهابًا إيابًا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف ليدخل دور المجموعات ويتصدر المجموعة الأول التى كانت تضم معه المصرى البورسعيدى واينوغو رينجرز النيجيرى وفريق نواذيبوالموريتانى بواقع خمسة انتصارات وهزيمة ليضمن صدارة المجموعة، حقق خلالها 5 انتصارات على أف سى نواذيبو والمصرى مرتين، مقابل فوز وخسارة أمام إينوجو رينجرز.

وفى دور الثمانية لعب بيراميدز مع زاناكو واستطاع الفوز بنتيجة ثلاثة اهداف نظيفة فى لوساكا قبل أن يخسر بهدف فى القاهرة، وليصعد إلى الدور قبل النهائى، ونجح خلاله فى الفوز على حوريا كوناكرى الغينى بهدفين دون رد، ليتأهل لمباراة النهائى لمواجهة نهضة بركان.