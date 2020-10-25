وولفرهامبتون يفرط في الفوز ويتعادل مع نيوكاسل

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جدة - بواسطة طلال الحمود - فرض التعادل 1 - 1 نفسه على لقاء وولفرهامبتون مع ضيفه نيوكاسل يونايتد في المرحلة السادسة للمسابقة. ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى 10 نقاط في المركز السابع مؤقتا، بفارق نقطتين أمام نيوكاسل، صاحب المركز الرابع عشر. وتقدم وولفرهامبتون بهدف حمل توقيع نجمه المكسيكي راؤول خيمينيز في الدقيقة 80، قبل أن يتعادل جيكوب ميرفي لنيوكاسل في الدقيقة 89.

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