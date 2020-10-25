شكرا لقرائتكم كلوب يشيد بالروح القتالية للاعبي ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كان ليفربول بعيدا عن أفضل مستوياته خلال انتصاره 2-1 على شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت، لكن المدرب يورغن كلوب أشاد بفريقه الذي أظهر مرة أخرى براعته في التغلب على المتاعب باستاد "أنفيلد".

وأكد هدف ديوغو جوتا بضربة رأس في الشوط الثاني حصول ليفربول على النقاط الثلاث بعد أن ألغى هدف روبرتو فيرمينو تقدم شيفيلد عن طريق ساندر بيرغ من ركلة جزاء ليعزز حامل اللقب مسيرته الخالية من الهزائم على ملعبه في الدوري إلى 62 مباراة.

وتعين عليه أن يفعلها هذه المرة بدون المدافع البارز فيرجيل فان ديك وفي نهاية أسبوع صعب تعادل خلاله 2-2 مع إيفرتون وفاز 1-صفر على أياكس أمستردام في دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب: إنه أسبوع صعب بالتأكيد في وجود العديد من المباريات والدقائق والمنافسين الأقوياء، فزنا بمباراتين بعد قمة مرسيسايد، ولذلك أنا سعيد بكل وضوح، لم نسجل الهدف الثالث وبالتالي المباراة بقيت مفتوحة وأتيحت لهم فرص، لكننا دافعنا جيدا وبروح قتالية عالية. أعجبني هذا أيضا.