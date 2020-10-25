شكرا لقرائتكم الشباب يعلن التوقيع مع نواف العابد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت إدارة الشباب يوم الأحد توقيعها لعقد احترافي مع نواف العابد لاعب الهلال السابق وذلك بصفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم.
وستكون تجربة الشباب الأولى للعابد (30 عاماً) بعيداً عن نادي الهلال الذي تكون في فئاته السنية وصعد إلى الفريق الأول بشكل رسمي في عام 2010، وحقق معه العديد من البطولات المختلفة.
وحصل العابد على بطولة الدوري السعودي للمحترفين مع الهلال 5 مرات، وكأس الملك مرتين، وبطولة السوبر السعودي مرتين، بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال آسيا العام الماضي.
وسينضم العابد إلى زملائه السابقين من الهلال في صفوف الشباب حالياً وهم مروان الحيدري وأحمد شراحيلي وعبدالله الزوري.
كانت هذه تفاصيل خبر الشباب يعلن التوقيع مع نواف العابد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.