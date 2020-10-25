شكرا لقرائتكم الشباب يعلن التوقيع مع نواف العابد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت إدارة الشباب يوم الأحد توقيعها لعقد احترافي مع نواف العابد لاعب الهلال السابق وذلك بصفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم.

وستكون تجربة الشباب الأولى للعابد (30 عاماً) بعيداً عن نادي الهلال الذي تكون في فئاته السنية وصعد إلى الفريق الأول بشكل رسمي في عام 2010، وحقق معه العديد من البطولات المختلفة.

وحصل العابد على بطولة الدوري السعودي للمحترفين مع الهلال 5 مرات، وكأس الملك مرتين، وبطولة السوبر السعودي مرتين، بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال آسيا العام الماضي.

وسينضم العابد إلى زملائه السابقين من الهلال في صفوف الشباب حالياً وهم مروان الحيدري وأحمد شراحيلي وعبدالله الزوري.