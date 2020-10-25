شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يعلن التعاقد رسميا مع حسام عاشور لمدة موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى فى حسم انتقال حسام عاشور لاعب الوسط المدافع والنادى الأهلى السابق لصفوف نادى الاتحاد السكندرى بعقد يمتد لمدة موسمين إعتباراً من الموسم الرياضى 2020-2021 ، و وقع اللاعب على عقود الانتقال لنادي الاتحاد السكندري في صفقة أنتقال حر بحضور حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير الكرة ووليد بدر المدير الإدارى للفريق .

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وأنهى رئيس الاتحاد السكندرى المفاوضات مع النادى الأهلى السابق و الذى وافق فوراً و دون أي تردد على توقيع عقود إنضمامه للقلعة الخضراء مؤكداً أن الانضام لنادى الاتحاد السكندرى شرف كبير ، و أوضح " عاشور " بأنه سيبذل قصارى جهده و زملائه من أجل تقديم موسم قوى يليق باسم و تاريخ بزعيم الثغر و جماهيره العظيمة.

فيما أشاد حسام حسن بالإمكانات الفنية و الخبرات الكبيرة لــ " عاشور " و أكد انه سيكون إضافة حقيقية لخط و سط نادى الاتحاد السكندرى.